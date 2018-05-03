Жорстоке вбивство американського священника в Одесі: суд заарештував підозрюваних

У вбивстві проповідника підозрюють вихідців з кавказького регіону.

В Одесі суд взяв під варту двох підозрюваних у вбивстві американського проповідника, яке сталося наприкінці квітня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано судом цього тижня.

Під час слідства правоохоронці встановили, що загиблий - 70-річний проповідник-іноземець, який прибув до Одеси з місією від однієї з релігійних конфесій. Обстановку в орендованому місіонером будинку, де виявили його тіло, було порушено. Постраждалий був зв'язаний, на тілі - явні сліди тортур.

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці конфлікту, під час якого кавказці поранили співробітника СБУСпільно з працівниками прокуратури та СБУ поліцейські встановили коло осіб, з якими спілкувався американець, який тимчасово проживав в Одесі. У їх числі виявився й раніше судимий чоловік, який неодноразово звертався до проповідника за допомогою. Як з'ясувалося пізніше, саме він розповів про свого благодійника приїжджим знайомим - вихідцям з кавказького регіону.

«Отримана інформація зацікавила зловмисників. Проникнувши в будинок іноземця, вони зв'язали його, після чого почали бити і душити шнуром. Завдані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям - чоловік помер від асфіксії. Заволодівши грішми й іншими цінними речами убитого, зловмисники зникли», - розповіли в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: пп. 6, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ч.4 ст.187 (розбій). Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі наприкінці квітня правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві американського пастора.