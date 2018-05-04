У Білорусі померла мати Героя України Михайла Жизневського

Місяцем раніше на 73 році життя раптово помер батько українського героя.

На 61 році життя померла мама Героя України Михайла Жизневського Ніна. Жінка прожила лише на місяць довше, ніж її чоловік, який помер у квітні цього року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ніна Жизневська померла в Гомельському госпіталі інвалідів, куди її доставила швидка допомога. Про це ЗМІ повідомила її донька Наталя.

Місяцем раніше на 73 році життя раптово помер батько українського героя.

До речі, цієї весни на розпорядження президента України Жізневські повинні були лікуватися в одному з українських санаторіїв.

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Нагадаємо, в січні в Генеральній прокуратурі України сказали, кого підозрюють у вбивствах Нігояна, Жизневського та Сеника. Слідство встановило, які саме підрозділи міліції могли бути причетні до цього.

Михайло Жизневський - білоруський активіст Майдану і журналіст, член Самооборони Майдану. Член організації УНА-УНСО, проживав у Білій Церкві. Загинув 22 січня 2014 року під час протистоянь на вулиці Грушевського в Києві. Герой України.