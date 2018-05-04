З Хрещатика вночі зникли всі лавки (фото)

У столичній мерії коментувати ситуацію відмовилися.

Вночі з четверга на п'ятницю 4 травня на центральній вулиці Києва - Хрещатику - зникли всі лавки.

Видання "Інформатор" припускає, що "зникнення" може бути пов'язане з заміною лавок до фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 26 травня на столичному НСК "Олімпійський".

Однак офіційної відповіді поки немає. У київській мерії коментувати ситуацію відмовилися, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, до фіналу Ліги чемпіонів ціни на номери в київських готелях завищили в сто разів. При цьому 98% апартаментів на 26 травня вже недоступні.

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 26 травня, в Києві. У головному матчі європейського клубного футболу між собою зійдуться чинний чемпіон Реал і п'ятиразовий володар трофею Ліверпуль. Номінальним господарем поля у поєдинку буде мадридська команда.