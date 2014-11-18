Всі українські оборонні підприємства розірвали співпрацю з Росією - Наливайченко
13:35, 18 листопада 2014Суспільство
3 0
В СБУ запевняють, що жодне українське оборонне підприємство та жодне підприємство, що виготовляє продукцію подвійного призначення, вже не співпрацює з російською стороною.
Жодне українське оборонне підприємство вже не співпрацює з РФ / armor.kiev.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
“СБУ здійснює самий жорсткий контроль відповідно до рішення РНБО та президента щодо недопущення співпраці українських підприємств ВПК співпраці з агресором”, - сказав Наливайченко, додавши: “Там, де діють закони України, де немає окупантів, таких підприємств (які б співпрацювали з ВПК Росії - УНІАН) немає”.
Читайте такожУкраїна нічого не втратить, припинивши військово-технічне співробітництво з РФ - експерт
Крім того, голова СБУ підкреслив, що вся документація з військових розробок інвентаризована і взята під особливий контроль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter