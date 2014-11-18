Всі українські оборонні підприємства розірвали співпрацю з Росією - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“СБУ здійснює самий жорсткий контроль відповідно до рішення РНБО та президента щодо недопущення співпраці українських підприємств ВПК співпраці з агресором”, - сказав Наливайченко, додавши: “Там, де діють закони України, де немає окупантів, таких підприємств (які б співпрацювали з ВПК Росії - УНІАН) немає”.

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Крім того, голова СБУ підкреслив, що вся документація з військових розробок інвентаризована і взята під особливий контроль.