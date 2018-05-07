Євробачення-2018: Melovin демонстративно ігнорував журналістів з Росії

Також Melovin зауважив, що серед учасників особливо ні з ким не потоваришував.

Представник України на Євробаченні Melovin демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації.

У Лісабоні, де відбулося офіційне відкриття Євробачення-2018, блакитною доріжкою пройшли представники 43 країн учасниць, повідомляє ТСН.

Усі учасники спілкувалися з журналістами та ведучими церемонії відкриття.

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Представник України на "Євробаченні" Melovin вів себе дуже товарисько, спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації.

Також Melovin зауважив, що серед учасників особливо ні з ким не потоваришував, а просто перекинувся декількома фразами з представником Білорусі Микитою Алєксєєвим (ALEKSEEV) та гітаристом з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 проходить в португальському Лісабоні з 8 по 12 травня. Україну на Євробаченні 2018 в Лісабоні представить співак Melovin із піснею Under The Ladder.