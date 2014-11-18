В Одесі журналісти перевірили, як люди ставляться до російських ЗМІ (відео)
14:35, 18 листопада 2014Суспільство
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Одесити негативно ставляться до російського ТБ і намагаються розвінчати пропаганду про рабів і карателів.
В Одесі не люблять ЗМІ РФ / Думская.net
Це показав експеримент журналістів «Думская ТБ».
Ольга Китик і Євген Ячменцев під виглядом працівників російських ЗМІ шукали, де продати рабів і дізнавалися, хто такі карателі. Одні жителі Одеси намагалися спростувати російську пропаганду, інші тікали геть.
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