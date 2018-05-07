Євробачення-2018: представник від України MELOVIN виступив у фан-зоні (відео)

Представник від України дав невеличкий концерт у Євромістечку.

7 травня MELOVIN, представник від України на конкурсі "Євробачення-2018", дав невеличкий виступ у фан-зоні.

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Щойно конкурсант від України виступив у так званому Євромістечку (Eurovision village) - офіційній фан-зоні музичної першості, яка цьогоріч розмістилася на Террейро-ду-Пасу (Палацовій площі) у Лісабоні, передає ТСН.

MELOVIN протягом вечора виконав чотири своїх композиції, одна з яких – конкурсна Under The Ladder та пісня українською.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у вівторок, 8 травня, в Лісабоні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Учасники 19 країн виступлять на головній музичній сцені Європи, в тому числі і фаворитка букмекерів представниця Ізраїлю.