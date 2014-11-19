У Запорізькій області через негоду знеструмлено 94 населених пункти
08:42, 19 листопада 2014Суспільство
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У ніч на 19 листопада внаслідок складних погодних умов та спрацювання автоматичного захисту ліній електропередачі в Запорізькій області знеструмлено 94 населених пунктів.
У Запорізькій області знеструмлено 94 населених пункти / фото УНІАН
З них 25 - частково. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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