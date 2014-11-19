У Запорізькій області через негоду знеструмлено 94 населених пункти

У ніч на 19 листопада внаслідок складних погодних умов та спрацювання автоматичного захисту ліній електропередачі в Запорізькій області знеструмлено 94 населених пунктів.

З них 25 - частково. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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