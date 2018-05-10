Melovin має великі шанси на вихід до фіналу Євробачення – букмекери

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 10 травня у столиці Португалії Лісабоні. Українець виступить останнім.

Представник України на «Євробаченні-2018» Melovin із піснею «Under The Ladder» має хороші шанси на вихід до фіналу конкурсу.

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Про це свідчать котирування букмекерів, передає Радіо Свобода.

Компанія William Hill ставить співака на друге місце разом з Молдвою та Швецією серед 18 учасників другого півфіналу, Betfair – на п’яте, а Unibet – на шосте.

Загалом до фіналу вийдуть представники 10 країн. На думку усіх трьох букмекерських компаній, у фіналі, крім українця, ми почуємо Норвегію, Швецію, Австралію, Молдову, Польщу, Угорщину, Нідерланди, Данію та Латвію.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 10 травня у столиці Португалії Лісабоні. Українець виступить останнім.

Відео: Eurovision Song Contest

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