Melovin “запалив” на сцені другого півфіналу Євробачення-2018 (відео)

Melovin з піснею "Under the Ladder" виступив у Лісабоні під 18-м номером.

Представник від України Melovin виступив у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

Про це повідомляє УНІАН.

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Melovin з піснею "Under the Ladder" виступив у Лісабоні під 18 номером, завершивши виступи конкурсантів у другомі півфіналі.

Глядачів, а напередодні суддів Євробачення, український співак дивував й підкорював великою кількістю вогню на сцені та незвичайним фортепіано.

Нагадаємо, у другому півфіналі Євробачення-2018 беруть участь 18 країн, і лише 10 із них потраплять до фіналу конкурсу, який відбудеться цієї суботи, 12 травня.

Відео: Eurovision Song Contest

Melovin (Костя Бочаров) брав участь минулого року у Нацвідборі, у фіналі конкурсу набрав найбільшу кількість глядацьких голосів, однак від журі він не отримав заповітних високих оцінок, і в підсумку посів 3-е місце.

У 2018 році він знову спробував свої сили, і з піснею "Under the Ladder" і тепер представляє Україну в столиці Португалії - Лісабоні.