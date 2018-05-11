Зірки Mozgi Entertainment записали спільну пісню українською мовою (відео)

Пісня стане саундтреком до нової повнометражної української комедії "Скажене весілля", вихід якої заплановано на осінь цього року.

Гурт "Время и стекло", Мішель Андраде та учасники гурту "Mozgi" записали спільну пісню українською мовою під назвою "Промінь".

Відео на композицію оприлюднено на офіційному Youtube-каналі MOZGI Entertainment.

У відео дружня команда Mozgi Ent. представлена у творчій атмосфері студії звукозапису. Надя Дорофєєва, Мішель Андраде та Дядя Вадя виконують свої вокальні партії, стоячи біля мікрофонів. Їм на фортепіано акомпонує Позитив, а Потап підігрує на гітарі. Атмосферності кліпу додає стилізація під домашнє відео 90-х.

Музику до нової пісні написав Потап. У створенні тексту до нього приєднався учасник гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній, відомий як Позитив.

Пісня стане саундтреком до нової повнометражної української комедії "Скажене весілля", вихід якої заплановано на осінь цього року. Одним з продюссерів фільму виступить популярний актор та телеведучий Юрій Горбунов.

Спільний виступ усіх зірок Mozgi Entertainment можна буде побачити на церемонії "Золота Жар-Птиця", яка пройде 19 травня.