У Мін'юсті розповіли про особливості зміни імен в Києві в 2017 році

У Мін'юсті також опублікували пам'ятку з інформацією про те, що необхідно для зміни імені.

У 2017 році 1554 людини, які проживають в Києві, змінили свої імена. Як розповіли в Головному управлінні юстиції столиці, у відділах реєстрації зафіксували факти відходу від стандартів і шаблонів. Наприклад, Віталій, Вадим, Богдан, Денис, В'ячеслав, Роман, Микита, Олександр, Олексій, Ростислав, Анатолій, Василь, Станіслав змінили імена на Ієн, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорін, Іскандер, Томас, Роні, Альтаїр, Ласло, Аарон. Читайте такожВ Україні до кінця року свідоцтва про народження дитини видаватимуть і в районних лікарнях - Мін'юст А Ольгу, Наталю, Оксану, Ларису, Марію, Євгенію, Юліанну, Юлію, Лілію, Лідію, Людмилу, Ірину, Катерину стали називати Софіко, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нілуфер, Фріда, Лялія, Ейна. Зазначається, що дві дівчини вибрали собі нове ім'я - Рина. У Мін'юсті також опублікували пам'ятку з інформацією про те, що необхідно для зміни імені. Також в пам'ятці вказані випадки, при яких в зміні імені буде відмовлено.

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