Болгарія надасть гуманітарну допомогу Україні в розмірі 50 тисяч євро

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на болгарське видання Novinite.com.

Як зазначається, допомога спрямована на полегшення складної соціально-економічної та гуманітарної ситуації в Україні. «Участь Болгарії є вираженням прихильності спільним зусиллям ЄС і міжнародного співтовариства, щоб допомогти Україні», - пише видання.

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Кошти будуть виділені з центрального бюджету. Фінансування здійснюватиметься через Міжнародний комітет Червоного Хреста.