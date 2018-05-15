Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день сімей

Цього року ООН присвятила день проблемам сім'ї та інклюзивного суспільства.

Сьогодні Україна разом з іншими країнами світу відзначає Міжнародний день сімей, покликаний звернути увагу громадськості на проблеми інституту сім'ї.

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Як повідомляється на сайті ООН, тема Дня сімей 2018 року звучить так: Сім'я та інклюзивне суспільство. В цьому році в центрі уваги опинилися питання ролі сім'ї та державної політики у справі досягнення мети забезпечення сталого розвитку.

Відзначається, що цей день покликаний підвищити обізнаність про роль сім'ї у сприянні розвитку освіти на ранній стадії і вихованні у дітей та молоді любові до навчання».

В організації нагадують про важливу роль всіх учасників виховного процесу - батьків, бабусь і дідусів, братів і сестер.

«У цей День ми закликаємо звернути увагу на позитивні приклади того, як зайняті на роботі батьки знаходять час і сили для приділення уваги дітям. Корисний також і позитивний досвід підприємств і організацій, які надають підтримку працюючим батькам», – йдеться в повідомленні ООН.

Міжнародний день сімей було проголошено Генасамблеєю ООН у резолюції про Міжнародний рік сім'ї, прийнятій в 1993 році. Кожен рік для Міжнародного дня сімей обирається нова тема. У минулому році вона звучала так: «Сім'я, освіта і добробут».