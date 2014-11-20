Із зони АТО масово вивозять зброю - Ярема

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Зброю незаконно провозять в рюкзаках, в автомобілях, використовуючи десятки доріг, що особливо ніким не охороняються. Впевнений, що і після закінчення АТО проблеми з нелегальною зброєю у нас будуть ще дуже довго", - заявив він.

За його словами, зараз стало в порядку речей привозити із зони АТО автомати і гранатомети. Ярема відзначає, що величезною проблемою стане потрапляння цієї зброї до кримінальних структур.

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"Одна справа, коли зброя у кого-то просто захована "про запас". Набагато гірше, якщо нею заволодіють кримінальні структури, які зможуть використовувати її для вбивств, розбійних нападів, як це нещодавно сталося у Полтавській області, коли напали на інкасаторів. Це величезна загроза для правопорядку", - підкреслив генпрокурор.