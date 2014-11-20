Дві школи з України ввійшли до списку найбільш інноваційних у світі

Всього до списку потрапили понад 150 шкіл і 800 викладачів з усього світу. Перелік був оприлюднений на Всесвітньому освітньому форумі Microsoft в Майамі, США, пише Українська правда.

У рейтинг інноваційних шкіл – Showcase Schools – увійшли школи, які активно використовують мобільні і хмарні технології в навчальному процесі. Такими в Україні стали Новопечерська школа в Києві і Ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті.

Поліпшивши технологічну оснащеність і використовуючи нові технології в навчальному процесі, школи зробили процес навчання більш персоналізованим, створивши умови для поліпшення успішності своїх учнів.

До другого списку увійшли 9 українських викладачів. Тут номінуються вчителі, які застосовують прогресивну педагогіку й активно використовують новітні технології в роботі з учнями.

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Звання експерта свідчить про досягнення викладача як в освітній, так і в технологічній сферах. Такі вчителі допомагають своїм учням краще підготуватися до професій майбутнього і можуть служити прикладом для своїх колег в освітньому процесі.

У межах програми педагоги отримають безкоштовні ліцензії Office 365, а також можливість для свого професійного розвитку: вони зможуть взяти участь у розіграші поїздки на Всесвітній освітній форум, який відбудеться в квітні 2015 року в Редмонді, США.

Рейтинги Microsoft Showcase Schools і Microsoft Innovative Expert Educators складають щорічно. Організатори зазначають, що цього року кількість шкіл і викладачів, які до них увійшли, зросла приблизно втричі, а кількість педагогів, які активно використовують технології в освітній сфері, – в кілька разів.