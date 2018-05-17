Одеський губернатор провів раптову перевірку пожежної безпеки в школі

Максим Степанов залишився незадоволений результатами позапланової перевірки і пообіцяв вжити заходів.

Голова Одеської ОДА Максим Степанов без попередження відвідав средюю школи №1 в місті Татарбунари, де оголосив навчальну пожежну тривогу.

Це сам Степанов спочатку проанонсував, а потім і відзвітував на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Обозреватель".

"Якби пожежа була справжньою – отримали б трагедію. Тому що вчителі робили все, що могли. Але якщо дії не відпрацьовані багато не зробиш", - написав губернатор.

За його словами, завгосп хвилин десять шукав вогнегасники, а спроби їх використовувати були досить "драматичними". Ще довше викликали рятувальників – через 20 хвилин після оголошення тривоги про необхідність викликати ДСНС нагадав саме Степанов.

Губернатор пообіцяв вжити жорстких заходів у відповідь на таку непідготовленість школи в Татарбунарах, а також інших шкіл в області. "Шановні голови РДА, це ваша особиста відповідальність... Саме ви, панове, повинні були організувати тренінги і навчити кожного вчителя алгоритму дій під час пожежі. Ви вміло звітуєте, що все в порядку, але результати вашої бездіяльності я бачу на власні очі", - підкреслив Степанов.

Райцентр Татарбунари знаходиться в 160 км від Одеси, його населення – близько 10 тис осіб. Сюди Степанов заїхав по дорозі до м. Рені.