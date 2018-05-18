Депортація 1944: як це було (відео)

18 травня - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Цього дня 1944 року майже усе корінне населення Криму було депортовано. Людям давали 15 хвилин на збори, після чого, немов худобу, поміщали у товарні вагони.

Всього за 3 дні було депортовано майже 200 тисяч осіб за наказом Сталіна. Близько 8 тисяч загинули під час перевезення. Десятки тисяч померли через нелюдські умови життя протягом кількох років після депортації.

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У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.

Більша частина депортованих була спрямована на спецпоселення в Узбекистан.

Масове повернення на батьківщину кримських татар почалося лише в кінці 80-х років. Однак після анексії півострова Росією репресії проти кримських татар поновилися.

Близько 30% були змушені знову залишити свої домівки і виїхати на материкову Україну. Проте, більшість залишається там і сподівається, що темні часи минуть.