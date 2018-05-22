"Прийміть пігулку": Ані Лорак розкритикували за невдале фото

На знімку співачка завмерла в дивній позі, зігнувшись і обхопивши рукою живіт.

@_ketione_ Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 18 Травень 2018 в 10:16 PDT

Українську співачку Ані Лорак розкритикували за невдале фото. На знімку співачка завмерла в дивній позі, зігнувшись і обхопивши рукою живіт.

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Підписники під фото в Instagram висміяли співачку.

"Апендицит прихопив!", "Якийсь невдалий ракурс", "Точно апендицит", "У неї болить живіт, значить там хтось живе", "У неї живіт прихопило чи що?", - написали користувачі.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак розкритикували в Instagram: назвали "старою качкою" і порадили більше відпочивати. «Ви красуня слів немає просто, але колір волосся такий нудний. Поміняйте образ, хочеться змін», - писали в мережі.