Помер відомий київський археолог (фото)

Гліб Івакін - експерт з археологічних пам'яток X - XVIII ст.

Помер відомий київський археолог Гліб Івакін - учений у галузі історії та археології Київської Русі та пізньосередньовічної України.

Як повідомили "УНІАН-Релігії" близькі покійного, смерть настала сьогодні. Про день і місце прощання, а також про те, де поховають археолога, буде повідомлено додатково.

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Івакін, член - кореспондент Національної академії наук України (2009), доктор історичних наук (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983, 2002).

Народився 30 січня 1947 року в Києві. З 1974 року працював в Інституті археології АН України (нині Інститут археології НАН України): з 1997 року – провідний науковий співробітник, з 2003 року – заступник директора з наукової роботи.

Брав участь у розкопках археологічних пам'яток Києва X-XVIII ст. на Подолі, Печерську, у Верхньому Києві, Гончарах і Кожум'яках і в інших історичних місцях, очолював архітектурно-археологічні дослідження під час відновлення Михайлівського Золотоверхого собору, Успенського собору Києво-Печерської лаври, церкви Успіння Пресвятої Богородиці Пирогощі.

Одним з перших звернув особливу увагу на необхідність археологічного дослідження одного з «темних» періодів історії України – післямонгольских часів (2-а половина XIII–XVII ст.).

Займався створенням заповідних та охоронних зон Києва та інших історичних центрів України.