В одеських школах посилять заходи безпеки

Буде посилено контроль за підозрілими предметами, які можуть становити загрозу здоров'ю і життю дітей.

На урочистих лінійках, останніх дзвінків і під час проведення ЗНО в навчальних закладах Одеського регіону правоохоронці посилять заходи безпеки.

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Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, передає "Град".

"На всіх шкільних урочистостях буде забезпечено представника правоохоронних органів з числа особового складу сектору ювенальної превенції. На засіданні правоохоронцям було рекомендовано обмежити доступ на територію навчальних закладів осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Крім того, буде посилено контроль за підозрілими предметами, які можуть становити загрозу здоров'ю і життю дітей", - розповів начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Віталій Капуляк.