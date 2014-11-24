Переселенці в Дніпропетровській області отримали від ООН понад 3,5 млн гривень

Згідно з угодою, підписаною Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців та департаментом соцзахисту Дніпропетровської ОДА, внутрішньо переміщені особи найбільш вразливих категорій, які проживають на території Дніпропетровщини, отримали фінансову підтримку.

У списки, складені місцевими органами соціального захисту, було включено 1627 осіб з 704 сімей. Це люди з обмеженими можливостями або серйозними захворюваннями, батьки-одинаки, матері з неповнолітньою дитиною-інвалідом, члени багатодітних сімей з трьома і більше дітьми та інші малозабезпечені категорії громадян.

Читайте такожКількість переселенців з окупованого Криму та зони АТО перевищило 461 тисячу

Одноразові виплати на сім'ю становили від 3000 до 7500 грн. Загальна сума грошової допомоги - 3 546 тис. грн.

До 17 листопада 2014 року всі виплати проведені в повному обсязі. Гроші перераховані на банківські рахунки одержувачів.