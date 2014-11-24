Завтра в Україну прийдуть морози і тумани, але снігопади обіцяють тільки Криму

При цьому циклон над півднем Туреччини спровокує дощ і мокрий сніг із сильним вітром на крайньому півдні України. На дорогах більшості областей очікується ожеледиця, а місцями можливі тумани. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря буде низькою. Вночі-2-10, вдень 0-6 градусів морозу, на заході та півдні до 5 градусів тепла.

У західній частині без істотних опадів. Температура повітря вночі-1-6, вдень -2+5 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода, лише місцями тумани та мряка. Температура повітря вночі-2-10, вдень 0-5 градусів морозу.

У центральних областях переважно без опадів. Температура повітря вночі 2-7, вдень 0-5 градусів морозу.

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На сході України суттєві опади малоймовірні, тільки в Приазов'ї можливі дощ з мокрим снігом та поривчастий вітер. Температура повітря вночі-2-10, вдень від 4 градусів морозу до 1 тепла.

У південній частині переважно без опадів, лише на крайньому півдні дощ, місцями можливий мокрий сніг, ожеледь. Сильний вітер охопить весь південь. Температура повітря вночі 0-8 морозу, вдень -2+3, в Криму вночі 0-3 тепла, вдень до +5 градусів.

У Києві опадів не передбачається, можливі тумани та мряка. Температура повітря вночі-6-8, вдень 1-4 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується західний і східний, 5-12 м/с, на південному-сході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.