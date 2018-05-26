У Києві вандали розмалювали знамениті графіті часів Майдану (відео)

00:57, 26 травня 2018
Суспільство
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Невідомі розмалювали знамениті графіті "Ікони Революції" / фото Roman Kotlar в Facebook

Як заявили у столичній поліції, повідомлення про правопорушення надійшло в п’ятницю, 25 травня.

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На портретах Івана Франка, Лесі Українки і Тараса Шевченка, які намальовані на стіні магазину, невідомі написали слово "fake".

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюється наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати акт вандалізму. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #Київ#вандали#графіті