У Києві вандали розмалювали знамениті графіті часів Майдану (відео)
00:57, 26 травня 2018Суспільство
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На портретах Івана Франка, Лесі Українки і Тараса Шевченка, які намальовані на стіні магазину, невідомі написали слово "fake".
Невідомі розмалювали знамениті графіті "Ікони Революції" / фото Roman Kotlar в Facebook
У Києві вандали обмалювали відновлені графіті Ікони Революції часів Майдану на вулиці Грушевського у Печерському районі.
Як заявили у столичній поліції, повідомлення про правопорушення надійшло в п’ятницю, 25 травня.
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На портретах Івана Франка, Лесі Українки і Тараса Шевченка, які намальовані на стіні магазину, невідомі написали слово "fake".
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюється наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати акт вандалізму. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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