У Києві вандали розмалювали знамениті графіті часів Майдану (відео)

На портретах Івана Франка, Лесі Українки і Тараса Шевченка, які намальовані на стіні магазину, невідомі написали слово "fake".

У Києві вандали обмалювали відновлені графіті Ікони Революції часів Майдану на вулиці Грушевського у Печерському районі. Як заявили у столичній поліції, повідомлення про правопорушення надійшло в п’ятницю, 25 травня. Читайте такожУ центрі Києва вандали порізали банери до фіналу Ліги чемпіонів (фото) На портретах Івана Франка, Лесі Українки і Тараса Шевченка, які намальовані на стіні магазину, невідомі написали слово "fake". Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюється наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати акт вандалізму. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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