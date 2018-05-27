У Житомирі більше тисячі осіб взяли участь в акції «Велодень» (фото)

Своєю акцією велосипедисти намагалися привернути увагу містян до необхідності ведення здорового способу життя і вкотре нагадати про наявність у Житомирі велодоріжок.

У Житомирі сьогодні, 27 травня, понад 1000 осіб взяли участь в акції «Велодень», покликаній популяризувати велосипедний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалася на головній пішохідній вулиці міста - Михайлівській.

Саме сюди прибули учасники “Велодня”, аби зареєструватися. На великій сцені ведучі вітали присутніх та розповідали про маршрут акції. Перед стартом велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху.

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Потім учасники акції колоною довжиною майже у кілометр на різноманітних велосипедах проїхали центром міста – Київською, вулицями Вокзальною , Шевченка , Великою Бердичівською та завершили рух на Михайліській, звідки і стартували.

В акції брали участь молодь і навіть родини з маленькими дітьми. За безпекою стежили патрульні інспектори поліції на кількох автомобілях та велосипедах.

Своєю акцією велосипедисти намагалися привернути увагу містян до необхідності ведення здорового способу життя і вкотре нагадати про наявність у Житомирі велодоріжок.

Після заїзду для учасників акції організатори на Михайлівській провели вікторини та розіграші призів.