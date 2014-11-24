Останній місяць осені в Україні закінчиться морозами: температура впаде до -13°

Вночі температура повітря знижуватиметься до 1-8 градусів морозу, а вдень складе від 5 морозу до 3 тепла. Трохи тепліше буде в західних областях і у південній частині. 28 листопада морози посиляться і в нічні години очікується до 10-13 градусів. Холодна погода триватиме до вихідних і тільки в неділю, 30 листопада, вдень на сході та півдні потеплішає до 2-6 градусів вище нуля, повідомляє Opogode.ua.

На дорогах у більшості областей України очікується ожеледиця.

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Протягом тижня суттєві опади малоймовірні. Однак часом невеликі або помірні опади будуть випадати на заході, сході і півдні України.

Вночі та вранці періодично виникатимуть тумани та імла.

У Києві з 24 по 30 листопада суттєвих опадів не очікується, лише місцями можливий невеликий сніг, тумани та імла. Температура повітря буде коливатися в межах вночі 2-9 морозу, вдень очікується-2-5 градусів.