"Кіборг" Маршал розповів про телефонну розмову з Порошенком

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сиджу біля багаття, грію ноги і тут дзвінок", - написав він на своїй -сторінці.

Військовий, який захищає Донецький аеропорт, зазначив, що був приємно здивований дзвінком.

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Головещенко розповів, що під час розмови президент "подякував за наш подарунок - іграшку, на столі у нього стоїть" та відповів на деякі запитання. "Загалом, нормально поговорили", - написав він.