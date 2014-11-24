"Кіборг" Маршал розповів про телефонну розмову з Порошенком

22:45, 24 листопада 2014
Суспільство
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Командир роти 79 окремої аеромобільної бригади Василь "Маршал" Головещенко розповів про те, як йому зателефонував президент Петро Порошенко.

/ facebook.com/sergei.loiko

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сиджу біля багаття, грію ноги і тут дзвінок", - написав він на своїй -сторінці.

Військовий, який захищає Донецький аеропорт, зазначив, що був приємно здивований дзвінком.

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Головещенко розповів, що під час розмови президент "подякував за наш подарунок - іграшку, на столі у нього стоїть" та відповів на деякі запитання. "Загалом, нормально поговорили", - написав він.

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