"Кіборг" Маршал розповів про телефонну розмову з Порошенком
22:45, 24 листопада 2014Суспільство
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Командир роти 79 окремої аеромобільної бригади Василь "Маршал" Головещенко розповів про те, як йому зателефонував президент Петро Порошенко.
"Кіборг" Маршал розповів про телефонну розмову з Порошенком / facebook.com/sergei.loiko
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Сиджу біля багаття, грію ноги і тут дзвінок", - написав він на своїй -сторінці.
Військовий, який захищає Донецький аеропорт, зазначив, що був приємно здивований дзвінком.
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Головещенко розповів, що під час розмови президент "подякував за наш подарунок - іграшку, на столі у нього стоїть" та відповів на деякі запитання. "Загалом, нормально поговорили", - написав він.
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