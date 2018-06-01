У Києві відсвяткують 70-ту річницю Дня Незалежності Ізраїлю

3 червня, в "Саду бажань" на території Національного комплексу "Експоцентр України" відбудеться велике свято, присвячене 70-й річниці Дня Незалежності Держави Ізраїль.

Посилання для реєстрації http://israel70.cifr.us/

Номер для довідок та реєстрації 0952832893

Організатори свята - Посольство Держави Ізраїль в Україні, Ізраїльський культурний Центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні спільно з Міністерством Туризму, Єврейським агентством "Сохнут-Україна", Київським Єврейським громадським центром "Халом" та Міжнародної єврейської студентської організації "Гілель".

День Незалежності - головне державне свято, що відзначається на згадку про проголошення Держави Ізраїль 14 травня 1948 року. Цей знаменний для Держави Ізраїль день широко і масово відзначають як у країні, так і за її межами.

Свято буде організовано у форматі традиційного пікніка, в якому візьмуть участь більше двох тисяч гостей. Відвідувачам буде запропоновано широкій спектр розваг, а також створені всі умови для комфортного відпочинку.

На території "Саду бажань" будуть організовані різні тематичні зони, серед яких дитяча зона з батутами і аніматорами, скаутське містечко, лекторій і зона інформаційних програм, бедуїнський шатер для екзотичних майстер-класів, а також фото зона для всіх бажаючих зробити оригінальні пам'ятні фотографії.

В ході свята на гостей чекають виступи вокальних та танцювальних колективів, дискотека, а також розіграші лотереї, головними призами якої будуть авіа квитки в Ізраїль.

Для бажаючих підкріпитися працюватиме зона фуд-кортів, де буде представлена і традиційна ізраїльська кухня.

В ході святкового заходу гості зможуть розважитися, відпочити, ближче познайомитися з культурою і традиціями стародавньої і вічно молодий країни і разом відсвяткувати 70 - ту річницю Дня Незалежності Держави Ізраїль.

Дата і час: 3 червня з 15-00 до 22-00

Місце: Київ, "Сад мрій" на території Національного комплексу "Експоцентр України".

З усіх питань можна звертатися до Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні за тел +38 044-277-24-74, +38 050-386-85-91.