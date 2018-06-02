"Я б ще 20 років подумав, але Росіта не дала": нардеп Ляшко одружився (відео)

14:15, 02 червня 2018
Суспільство
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Олег Ляшко одружився / фото ТСН

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

За його словами, церемонія розпису відбувається в одному з РАДСів Києва. На свято прибули однопартійці Олега Ляшка.

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Освідчився своїй коханій Ляшко 8 квітня, після 20 років стосунків.

"20 років я думав, чи варто це робить. Я хотів би ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай з іншою. А нам іншої не треба, нам треба найкраща", - сказав нардеп. 

Наречена на весілля вдягнула червону сукню, а нардеп підібрав такого ж кольору краватку.

Як повідомляв УНІАН, популярний український ведучий Сергій Зенін таємно одружився з молодою дизайнеркою Накою Медісан.

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Теги: #Олег Ляшко#весілля