У Харкові двох чиновників ДПСУ спіймали на великому хабарі

Зловмисники вимагали від військовослужбовця гроші за призначення його на посаду.

Сьогодні, 2 червня, у Харкові правоохоронці затримали військових посадовців Сумського прикордонного загону на хабарі у 17 тис. дол.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківщини на своїй сторінці у Facebook.

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"Діючий керівник відділу по Сумському прикордонному загону разом з колишнім керівником одного з підрозділів Східного регіонального управління ДПС України вимагали від військовослужбовця Сумського прикордонного загону гроші за призначення його на посаду. Зловмисників затримали відразу після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів США. Передача коштів відбувалася у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, оперативні слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення даним особам про підозру та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.