У Києві відбувся 26-й благодійний «Пробіг під каштанами» (фото)

Старт марафону дав мер столиці Віталій Кличко, який також взяв участь у забігу.

У Києві відбувся 26-й благодійний «Пробіг під каштанами». Мер Києва Віталій Кличко дав старт і сам взяв участь у пробігу.

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Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, захід пройшов під гаслом «Бігу заради маленьких сердець».

«Це добре, що в таких акціях бере участь велика кількість киян. Цього року до пробігу приєдналася рекордна кількість прихильників здорового та бадьорого способу життя - понад 13 тисяч осіб», - сказав він.

Мер Києва зазначив, що пробіг - благодійний. Кошти збирають на порятунок маленьких пацієнтів з вадами серця - на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

При цьому Кличко нагадав, що минулого року благодійний «Пробіг під каштанами» зібрав 1,5 млн грн, за які придбали необхідне медичне обладнання.

Всього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг у ходунках, дитячий забіг і благодійний.

*** «Пробіг під каштанами» - наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Проходить щорічно, починаючи з 1993 року.