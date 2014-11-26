У Вінниці через пожежу у житловому будинку одна людина загинула, 9 - госпіталізовані

12:27, 26 листопада 2014
Суспільство
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У Вінниці внаслыдок пожежі у житловому триповерховому будинку одна людина загинула, ще 9 - госпіталізовані.

Пожар / Фото : Википедия

Як повідомили УНІАН у ГУДСНС України у Вінницькій області, 26 листопада о 6:23 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вул. Лермонтова сталося загорання у триповерховому житловому будинку.

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На місце прибули рятувальники, які о 7:12 ліквідували загоряння.

Під час пожежі одна людина загинула, 9 - госпіталізовані.

За попередніми даними, загоряння виникло на цокольному поверсі у приміщенні сауни.

Збитки та причина пожежі встановлюються.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві горіли ангари біля кіностудії Довженка.

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