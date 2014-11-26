У Маріуполі військовим зі зброєю можуть заборонити відвідувати магазини
Маріупольці поставили перед штабом АТО сектора "М" питання про заборону відвідування магазинів військовослужбовцями зі зброєю.
Про це повідомив заступник начальника штабу оборони Маріуполя Роман Соколов, передає 0629.ua.
Він розповів, що з ініціативи координаційного центру волонтерських організацій Маріуполя керівництвом штабу АТО розглядається питання про заборону відвідування магазинів військовослужбовцями зі зброєю.
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Раніше в Маріуполі обмежили продаж алкоголю через соціально-психологічну напруженість. Зазначається, що у зв'язку з тим, що в даний час Маріуполь знаходиться в зоні проведення військових дій, у місті зосереджена велика кількість військових частин і підрозділів, соціально-психологічна напруженість серед населення значно збільшена.