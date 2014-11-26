У Маріуполі військовим зі зброєю можуть заборонити відвідувати магазини

Про це повідомив заступник начальника штабу оборони Маріуполя Роман Соколов, передає 0629.ua.

Він розповів, що з ініціативи координаційного центру волонтерських організацій Маріуполя керівництвом штабу АТО розглядається питання про заборону відвідування магазинів військовослужбовцями зі зброєю.

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Раніше в Маріуполі обмежили продаж алкоголю через соціально-психологічну напруженість. Зазначається, що у зв'язку з тим, що в даний час Маріуполь знаходиться в зоні проведення військових дій, у місті зосереджена велика кількість військових частин і підрозділів, соціально-психологічна напруженість серед населення значно збільшена.