Жителів Дніпропетровська, які воюють в АТО, звільнили від оплати комуналки

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на черговій сесії за пропозицією депутата міськради, члена партії «Блок Петра Порошенка» Каміля Примакова.

«За попередніми даними, в АТО беруть участь близько 3 тис. дніпропетровців. Приблизна сума, яка потрібна для компенсації сплати комунальних послуг становить 7–7,5 млн грн», - зазначив Примаков.

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Відповідно до рішення, комунальні підприємства, що надають житлово-комунальні послуги в Дніпропетровську повинні забезпечити його виконання. Механізм компенсації витрат планується розробити до наступної сесії міськради.