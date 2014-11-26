Жителів Дніпропетровська, які воюють в АТО, звільнили від оплати комуналки

17:42, 26 листопада 2014
Суспільство
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Дніпропетровська міськрада звільнила жителів міста - учасників антитерористичної операції на Донбасі від оплати комунальних послуг.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на черговій сесії за пропозицією депутата міськради, члена партії «Блок Петра Порошенка» Каміля Примакова.

«За попередніми даними, в АТО беруть участь близько 3 тис. дніпропетровців. Приблизна сума, яка потрібна для компенсації сплати комунальних послуг становить 7–7,5 млн грн», - зазначив Примаков.

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Відповідно до рішення, комунальні підприємства, що надають житлово-комунальні послуги в Дніпропетровську повинні забезпечити його виконання. Механізм компенсації витрат планується розробити до наступної сесії міськради.

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