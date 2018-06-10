У Києві відбувся кольоровий пробіг (фото, відео)

Виручені кошти традиційно направлять на потреби дітей, що борються з онкологічними захворюваннями.

Сьогодні, 10 червня, в Києві відбувся ювілейний 5-й барвистий пробіг Kyiv Color Run.

Як повідомляє Depo.ua, перед стартом кожен учасник отримав спеціальну бігову білу футболку, стартовий номер і пакет справжньої індійської фарби холли.

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За даними організаторів, учасники забігу подолали дистанцію в 3 або 6 кілометрів, а в небо злетіли дві тонни фарби Холлі, яка є абсолютно безпечною і легко змивається.

Виручені кошти організатори забігу традиційно направлять на потреби дітей, що борються з онкологічними захворюваннями.