У Києві відбувся кольоровий пробіг (фото, відео)
16:54, 10 червня 2018Суспільство
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Виручені кошти традиційно направлять на потреби дітей, що борються з онкологічними захворюваннями.
Сьогодні, 10 червня, в Києві відбувся ювілейний 5-й барвистий пробіг Kyiv Color Run.
Як повідомляє Depo.ua, перед стартом кожен учасник отримав спеціальну бігову білу футболку, стартовий номер і пакет справжньої індійської фарби холли.
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За даними організаторів, учасники забігу подолали дистанцію в 3 або 6 кілометрів, а в небо злетіли дві тонни фарби Холлі, яка є абсолютно безпечною і легко змивається.
Виручені кошти організатори забігу традиційно направлять на потреби дітей, що борються з онкологічними захворюваннями.
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