В Одесі суд відпустив з-під варти двох іноземців, підозрюваних у замовних убивствах

Чоловіків затримали в лютому в рамках спецоперації, вилучивши зброю. Повідомлялося, що зловмисники здійснили близько півтора десятка пострілів з автомата АКС по автомобілю, в якому повертався додому 50-річний підприємець.

В Одесі суд відпустив з-під варти двох іноземців, яких підозрюють у замовних убивствах і які були затримані в Одеській області в лютому.

Про це УНІАН повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

Зокрема, він висловив здивування з приводу даного рішення, прийнятого напередодні Приморським районним судом Одеси стосовно двох жителів невизнаного Придністров'я.

Чоловіків у лютому поліція затримала за підозрою в причетності до щонайменше двох замовних вбивств (або спробі їх здійснення). Затримання дістало великий резонанс, у підозрюваних було вилучено зброю.

«Тоді був введений в дію навіть оперативний план «Сирена», затримували з посиленими заходами безпеки прямо на трасі», - зазначив Форостяк.

Під час судового засідання адвокат підозрюваних надав суду договір оренди житла, згідно з яким його підзахисні можуть перебувати під домашнім арештом.

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«Ймовірно уклали (договір оренди - УНІАН) в ізоляторі. Дякувати, що хоч не в Тирасполі, спасибі, що не зобов'язують повернути автоматичну зброю і боєприпаси, це ж докази все-такеи ...», - зазначив радник.

Він наголосив, що не має наміру своїми висловлюваннями тиснути на суд, або провокувати будь-які дії інших людей. Він акцентував, що судді завантажені роботою, графік засідань дуже щільний.

«Але при такому судочинстві, коли відпускають фігурантів і кілерів на «домашку» і в той же час якогось активіста - в СІЗО, то справді, весь кримінал поїде, як кажуть, жити, відпочивати і працювати у нас», - заявив радник.

Як повідомляв УНІАН, у Ренійському районі Одеської області поліція затримала групу чоловіків, які намагалися вбити підприємця. Повідомлялося, що зловмисники здійснили близько півтора десятка пострілів з автомата АКС по автомобілю, в якому повертався додому 50-річний підприємець. За словами начальника регіонального главку Нацполіціі Дмитра Головіна, для оперативного затримання кілерів був введений план «Сирена». Співробітники одеської поліції тоді виявили двох кримінальних «туристів», 1986 і 1981 років народження в Затоці. Третій зловмисник, 1990 р.н., був затриманий прикордонниками пункту пропуску «Кучурган» (на україно-молдавському кордоні - УНІАН) при спробі покинути країну.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.