В Україні ввели ряд обмежень на польоти безпілотників

Відтепер максимальна висота польоту безпілотників до 2 кг не повинна перевищувати 50 метрів над рівнем земної чи водної поверхні.

Державна авіаційна служба встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден (ДППС) вагою до 2 кілограм.

Про це йдеться в Тимчасовому порядку використання повітряного простору України, пише "112 Україна".

Зазначається, що польоти таких суден здійснюються без інформування та отримання дозволів від різних відомчих органів.

В той же час у Державіаслужбі встановили наступні правила для даних безпілотників: польоти виконуються тільки вдень; без перетину державного кордону; не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок аеродромів, вертодромів, або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги.

Окрім того, польоти не виконуються над: дорогами державного значення (міжнародні, національні, регіональні, територіальні); центральними вулицями міст, селищ міського типу та сіл; залізними дорогами державного та регіонального значення; над та вздовж ліній електропередачі; промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин та рідин тощо; місцями (районами) аварій та катастроф; установами виконання покарань та слідчими ізоляторами.

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Також польоти не виконуються у зонах: поліцейських, антитерористичних, спеціальних операцій (крім задіяних в цих операціях); зонах, визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона.

Максимальна висота польоту не вище 50 м над рівнем земної (водної) поверхні та тільки за умов візуальної видимості ДППС зовнішнім пілотом; швидкість польоту ДППС складає не більше 160 км на годину.

В інших випадках польоти ДППС масою до 2 кг включно та усі без винятку польоти ДППС масою більше 2 кг виконуються у межах встановлених заборон та обмежень.

Нагадаємо, в Україні запровадили систему протидії безпілотникам на складах боєприпасів.