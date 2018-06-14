У Росії заговорили про перейменування анексованого Криму

Кримські греки виступили за перейменування анексованого Криму на Тавриду.

Голова національно-культурної автономії греків анексованого Криму Іван Шонус закликав перейменувати півострів на Тавриду.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

"Довгий час півострів називався Тавридою, тому нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія — Аланія, Якутія (Саха), відповідно Крим теж заслуговує на повну підставу історично називатися Республіка Крим — Таврида. Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту", — сказав він.

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За його словами, греки вже звернулися до "відповідальних інстанцій" з офіційним листом.

"Нам відповіли, що це можлива ситуація, але є ряд складнощів. Потрібно обгрунтування і вивчення цього процесу. Ми далі продовжуємо це питання виносити на дискусійні майданчики, де присутня наукова еліта", - сказав Шонус.

Зазначимо, що Таврида або Таврика — було одним з історичних назв давнього і середньовічного Криму. При цьому в офіційних документах полустров продовжував називатися Кримом.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення". Самопроголошені кримські власті заявили, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.