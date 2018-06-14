"Я росіянин і пишаюся цим!": український продюсер оскандалився через ЧС-2018 в Росії

Продюсер Юрій Фальоса виступив проти політизації спорту і заявив, що ніхто не може заборонити йому дивитися спортивні події, де і коли він хоче.

Екс-продюсер і колишній цивільний чоловік одіозною український співачки Ані Лорак Юрій Фальоса потрапив у гучний скандал через чемпіонат світу з футболу.

Спочатку продюсер опублікував у Facebook пост, де похвалився квитком на Чемпіонат світу з футболу в Росію, а коли його жорстко розкритикували, видалив пост з фотографією і назвав себе російською людиною.

"Я ненавиджу грубість і хамство, а від окремих "товаришів" воно лилося рікою, при чому, я навіть не знаю хто ці люди, їх взаємні образи не дозволені на цій сторінці - це головна причина видалення поста. Моя позиція залишилася незмінною. Я народився в Радянському Союзі, на Уралі, я росіянин і пишаюся цим! Я громадянин України, з гідністю і повагою ставлюся до країни і до людей, що живуть на цій чудовій землі, але я ненавиджу тих, хто звалив звідси і кричить про патріотизм", - написав Він.

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Продюсер виступив проти політизації спорту і заявив, що ніхто не може заборонити йому дивитися спортивні події, де і коли він хоче.

"Я ненавиджу г*внюків -політиків та депутатів, які мають по 3-4 паспорта, обікрали країну, врущих на кожному кроці і диктують нам умови виживання. Ненавиджу продажних у*бків-журналістів, суддів, поліцейських. Як музикант я не сприймаю диктат - що слухати, що і де співати, як співати, з ким і якою мовою! Як спортсмен я проти політизації спорту, принизливих вимог відмовлятися від олімпіади, чемпіонатів та інших змагань... Чому мені хтось повинен забороняти бути присутнім на історичних матчах або дивитися футбол, неважливо де і з ким?", - написав він.

Колишній продюсер Лорак назвав події на Донбасі "зрадою і приниженням народу", а також "наживою політиків і олігархів".

Користувачів мережі подібний пост дуже обурив. Продюсеру нагадали про тисячі загиблих на Донбасі українців.

"Юра... мій найкращий друг загинув на фронті в 2015. Знав чотири мови, мав суперработы (до війни, до речі, в Москві), залишив 4 дітей і красуню-дружину... І все це не заради політиків, а за країну, справедливість на боці Добра. Це війна світлих сил з темними. Просто тут кожен повинен визначитися, на чиєму він боці", - написав у коментарях користувач Дмитро Васильєв.

"Я народилася в Україні за радянської влади! Те, що російською зброєю вбивають моїх співвітчизників, теж історичний факт, який для мене переважує історичний факт футболу", - обурюються в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії. Користувачі, які написали безліч гнівних коментарів під фото співачки, зазначивши, що співачка зрадила український шоу-бізнес, і крім того, зіткнулася з творчою кризою.