"Океан Ельзи" випустив нову пісню, написану Вакарчуком у США (відео)

Святослав Вакарчук написав пісню "В небо жене" взимку 2018 року, коли проходив навчання в Стенфордському університеті США.

"Океан Ельзи" презентував новий сингл, який назвали "В небо жене". Відповідний аудіозапис був оприлюднений на YouTube-каналі колективу.

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Відомо, що Святослав Вакарчук написав сингл взимку 2018 року, коли проходив навчання в Стенфордському університеті США. Цього разу крім навчання виконавець також відвідував джем-сейшени з друзями. Під час однієї з імпровізацій народилася мелодія нової композиції.

"Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все одно інша, тому що з'явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Проте настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами", - розповів Вакарчук.

Як повідомляв УНІАН раніше, Вакарчук розповів про своє перебування в США і зізнався, що в Штатах "шукав себе".