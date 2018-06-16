У світі на сьогодні налічується 200 мільйонів трудових мігрантів - ООН

800 мільйонів людей по всьому світу живуть за рахунок грошових переказів, одержуваних від родичів, що працюють в інших країнах.

У світі на сьогодні налічується 200 мільйонів трудових мігрантів.

Таку статистику підбили в ООН до Міжнародного дня сімейних грошових переказів, який відзначають 16 червня.

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За даними організації, на сьогодні 800 мільйонів людей по всьому світу живуть за рахунок грошових переказів, одержуваних від родичів, що працюють в інших країнах. Сімейні грошові перекази, таким чином, підтримують кожного сьомого жителя Землі.

480 мільйонів доларів, які 200 мільйонів трудових мігрантів вислали своїм близьким у 2017 році, пішли в країни, що розвиваються. Це вдвічі більше, ніж у 2007 році, і втричі більше, ніж загальна зовнішня фінансова допомога, виділена цим країнам на розвиток з різних джерел.

На сьогодні у процесі відправки та отримання коштів, зароблених трудовими мігрантами, задіяно 1 мільярд осіб. Іншими словами, кожен сьомий житель Землі. Очікується, що в період з 2015 до 2030 року трудові мігранти відправлять додому 6,5 трильйонів доларів.

В середньому більшість трудящих-мігрантів посилають додому по 200-300 доларів кілька разів на рік. На їхній батьківщині ці невеликі суми найчастіше становлять до 60% сімейного доходу і є основним засобом існування для мільйонів сімей.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України оцінив обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2017 році в 9,3 мільярди доларів США, або 8,4% щодо ВВП.

За прогнозами НБУ, у 2018 році обсяг грошових переказів від трудових мігрантів залишиться на рівні 9 мільярдів доларів.

За даними Інституту економіки та прогнозування НАН, Україна, починаючи з 2015 року, недоотримує щорічно близько 40 мільярдів гривень у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, більш як 1 мільйон українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тисяч осіб), Росії (343 тисячі), Італії (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) і Білорусі (22 тисячі).