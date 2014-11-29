Міліціонера, що побив противника концерту Ані Лорак, звільнять за "надмірну жорстокість" – МВС

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Міліціонера, який побив палицею громадянина, що підняв руки вгору, ідентифіковано і буде звільнено з органів внутрішніх справ за надмірну жорстокість, підкреслив Геращенко.

Читайте такожМіліція затримала чотирьох активістів, які намагалися зірвати концерт Ані ЛоракВін також попросив постраждалого звернутися до судмедекспертизи за місцем проживання та до райвідділу міліції із заявою про побиття.

«Також хотілося б побачити й вивчити інші відеозаписи, якщо вони є, для того, щоб зрозуміти, що викликало акт надмірної жорстокості з боку колишнього співробітника органів внутрішніх справ», - додав радник голови МВС.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, 26 листопада в Києві біля Національного палацу мистецтв «Україна», де проходив концерт Ані Лорак, під час зіткнень постраждали 4 міліціонери.

«У Києві під час концерту української співачки Ані Лорак був ініційований конфлікт групою агресивно налаштованої молоді», - йдеться в повідомленні міліції.

Також наголошується, що «група осіб у кількості близько 100 осіб вчинили безлад біля входу до центрального концертного залу «Україна», не давали шанувальникам співачки спокійно і безперешкодно увійти до приміщення. В людей летіло каміння та яйця, молодики труїли їх сльозогінним газом. Працівники столичної міліції намагалися припинити протиправні дії агресивних молодиків та не допустити розростання конфлікту».

Слідчим відділом Печерського райуправління ГУ МВС України в м. Києві відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За інформацією ЗМІ, від 100 до 300 осіб намагалися зірвати концерт співачки Ані Лорак. Агресивні молодики зустрічали глядачів, які прибули на концерт, криками "Ганьба!". Також вони зносили огорожі, які встановили правоохоронці на підходах до палацу мистецтв.