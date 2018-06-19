В Одеській області шукають тіло школяра, якого хвилею змило в море (відео)

11:00, 19 червня 2018
Суспільство
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Діти купалися під наглядом тренера та ще двох дорослих. Коли всі вийшли з води, на косі залишилася одна дитина.

Тренер рушила до неї, але тут хвиля накрила дитину з головою, і хлопчик зник з поля зору. Зараз поліція з'ясовує обставини трагедії.

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Теги: #море#Одеська область#школяр