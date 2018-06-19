В Одеській області шукають тіло школяра, якого хвилею змило в море (відео)

Діти купалися під наглядом тренера та ще двох дорослих. Коли всі вийшли з води, на косі залишилася одна дитина.

10-річний школяр приїхав на пляж в Приморське разом з баскетбольною командою з міста Кілія. Читайте такожУ Харкові 13-річний хлопчик побився об заклад, що перепливе річку, і потонувши Діти купалися під наглядом тренера та ще двох дорослих. Коли всі вийшли з води, на косі залишилася одна дитина. Тренер рушила до неї, але тут хвиля накрила дитину з головою, і хлопчик зник з поля зору. Зараз поліція з'ясовує обставини трагедії.

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