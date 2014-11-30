У "Борисполі" літак російської авіакомпанії розфарбували написом про Путіна (фото)

Чорним маркером на корпусі і двигуні авіалайнера написали відому кричалку футбольних фанатів "Путін - х*ло", повідомляє ТСН.uа. Крім того, на датчику літака з'явився напис: "Прочитайте свого Пушкіна. Задумайтеся".

Інцидент стався орієнтовно ввечері 28 листопада на контактній стоянці біля терміналу D.

Як повідомляє LB.ua, написи зробили кілька співробітників аеропорту. Тих хто малював затримала служба безпеки аеропорту. Чи звільнили їх - поки невідомо. Напис намагалися затерти, але зробити це повністю не встигли, тому літак полетів до місця призначення з частиною кричалки "Путін - х*ло".