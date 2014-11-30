У "Борисполі" літак російської авіакомпанії розфарбували написом про Путіна (фото)
21:34, 30 листопада 2014Суспільство
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В аеропорту "Бориспіль" літак російської авіакомпанії "Аерофлот" розмалювали написами про Путіна і Пушкіна.
Літак "Аерофлоту" розписали слоганами про Путіна \ фото avianews.com
Чорним маркером на корпусі і двигуні авіалайнера написали відому кричалку футбольних фанатів "Путін - х*ло", повідомляє ТСН.uа. Крім того, на датчику літака з'явився напис: "Прочитайте свого Пушкіна. Задумайтеся".
Інцидент стався орієнтовно ввечері 28 листопада на контактній стоянці біля терміналу D.
фото avianews.com
Як повідомляє LB.ua, написи зробили кілька співробітників аеропорту. Тих хто малював затримала служба безпеки аеропорту. Чи звільнили їх - поки невідомо. Напис намагалися затерти, але зробити це повністю не встигли, тому літак полетів до місця призначення з частиною кричалки "Путін - х*ло".
фото avianews.com
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