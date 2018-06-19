Величезний стовп чорного диму: під Києвом блискавка влучила в будинок (відео)

В Київській області гроза призвела до пожежі, постраждалих немає.

У селі Лісники під Києвом блискавка влучила у житловий будинок, спалахнула пожежа. Журналісти дізналися, чи постраждав хтось від небесного вогню.

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"На місці чималого попелища був недобудований двоповерховий дерев'яний будинок. Сусіди повідомили, що вогонь спалахнув умить, коли прибули рятувальники, він охопив вже увесь будинок", - йдеться в сюжеті ТСН.

Один з рятувальників розповів, що ймовірна причина пожежі - удар блискавки. Про це говорять й сусіди. Цей будинок - не єдиний постраждалий у цьому селі.

Як повідомляла Погода УНІАН, 20 червня в Києві без опадів, вдень буде хмарно, температура до +28°.