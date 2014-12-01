Бойовики в Донецьку "закривають" завод "Точмаш", обладнання планують вивезти - Тимчук

Відзначається інтерес начальника "головного управління розвідки "ДНР" Петровського до майна машинобудівного заводу ВАТ "Точмаш" у Донецьку.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Керівництво підприємства попереджено про підготовлюване "закриття" заводу та підготовці до вивезення обладнання", - йдеться у повідомленні.

Також Тимчук зазначив, що в Макіївці стався підрив автотранспорту постачання бойовиків "ДНР". За попередніми даними, підрив стався в результаті наїзду на СВУ (саморобний вибуховий пристрій). Серед бойовиків є жертви.