Фрегат "Гетьман Сагайдачний" вийшов у море для навчань з авіацією (відео)

Фрегат "Гетьман Сагайдачний" вийшов у відкрите море. Разом з ним - два малих броньовані катери "Бердянськ" і "Аккерман".

Флагман українських ВМС фрегат "Гетьман Сагайдачний" покинув Одеський порт.

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Протягом кількох днів у відкритому морі будуть проводитися маневри у складі тактичної групи за участю морської авіації. Трохи раніше в море вийшли катера "Аккерман" і "Бердянськ".

Вперше на борту фрегата можна побачити новий тактичний номер, відповідний стандартам НАТО. Відтепер, замість колишнього U130, красується натовське F130. "Гюрзи" також поміняли індекс — замість літери U на них з'явилися P174 і P175.

У ході підготовки до майбутніх міжнародних навчань "СіБриз-2018" морська авіація Сакської бригади відпрацює злети і посадки на палубу вертольота Ка-27, а екіпаж флагмана займеться протиповітряною обороною від нальотів умовного противника. Також будуть проведені навчання з противодиверсійної підготовки.