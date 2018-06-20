Літнє сонцестояння: традиції, прикмети та походження свята

Літнє сонцестояння - найдовший день у північній півкулі Землі.

21 червня 2018 о 13.07 за київським часом настане момент літнього сонцестояння. Тривалість найдовшого дня становитиме 17 години і 33 хвилини.

Літнє сонцестояння, або «сонцеворот», означає пік тривалості світлого часу доби. Саме на 20 або 21 червня (залежно від року) припадає найдовший день і найкоротша ніч для північної півкулі.

У момент сонцестояння точки сходу і заходу Сонця перестають рухатись. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів, Сонце вже повертається до осені. З того часу світловий день піде на спад.

Минулого року астрономічне літо настало 21 червня 2017 року о 04:24 за київським часом.

Що таке власне сонцестояння?

У році — два сонцестояння: зимове й літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня, і тоді спостерігається найкоротший день (і найдовша ніч), а літнє — 20 або 21 червня, і тоді спостерігається найкоротша ніч (і найдовший день). У південній півкулі на зазначені дати припадають, відповідно, літнє й зимове сонцестояння.

Сонцестояння – це важлива астрономічна і географічна подія, що відбувається в Сонячній системі. Цього дня наша планета, здійснюючи рух навколо сонця і обертаючись навколо уявної осі, в черговий раз зайняла по відношенню до Cонця таке положення, коли сонячне проміння в Північній півкулі прямовисно «падає» на північний тропік і висвітлює дно найглибших колодязів. Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі і початок зими в південній півкулі.

Внаслідок високосного зсуву дати сонцестояння в різні роки можуть відрізнятися на 1-2 дні. Моменти сонцестояння наступають у простий рік на 5 годин 48 хвилини 46 секунд пізніше, ніж у попередній, а у високосний — на 18 годин 11 хвилин 14 секунд раніше. Тому моменти сонцестояння можуть припадати на дві сусідні календарні дати.

Походження свята, традиції та обряди

Літній сонцеворот належить до язичницьких свят. В день літнього сонцестояння за старих часів відзначали свято середини літа — Літу. Цього дня стрибали через багаття, співали пісень, купалися, танцювали і веселилися. Це свято втілює достаток, родючість, щастя, життєрадісність, а тому готувати їжу і спати в ці дні найкраще на природі.

До дня літнього сонцестояння належить і одне з головних слов'янських свят — день Івана Купала. Свято Івана Купала відзначають у багатьох слов'янських країнах. У Литві він відомий як Ладо, в Польщі — як Соботки, в Україні – Купала, або Купайло.

Цьогоріч в Україні святкування Івана Купала не збігається з днем літнього сонцестояння.

До традицій Купайла відносяться такі обряди, як збір цілющих трав, запалювання вогнів, купання або обливання водою, ворожіння, святкове частування.

Є ще один обряд — у цю ніч незаміжні дівчата повинні сплести вінки і, вставивши в них запалені свічі, спустити на воду. В деяких регіонах водилося, щоб потенційні наречені збиралися нижче за течією і намагалися виловити вінок своєї майбутньої дружини. В деяких регіонах доля дівчини передрікалася за «поведінкою» віночка.

Сміливці в цю ніч шукають цвіт папороті, що обіцяє тому, хто його знайде, щастя. На світанку народне свято закінчується.

Святкування у інших країнах

Цікаво, що і у кельтів з цим днем пов'язано чимало повір'їв про те, що в День літнього сонцестояння все нечисте має особливу силу. Оскільки нечисту прийнято відганяти вогнем, у цей день всі святкові заходи проводяться в основному навколо багаття або ритуального вогню. При цьому люди приносять на свято багато зелені і квітів, які символізують початок нового життя, народження любові і шлюбу.

У шотландців своя традиція, пов'язана з Днем літнього сонцестояння. Вони котять із гори обвиті соломою та запалені колеса. Часто при цьому проводяться і ворожіння.

В Іспанії день сонцестояння називається «Ніч Святого Хуана». Це улюблена літня подія. Традицією урочистості дуже схожі, хоча є і національні нюанси. Тут самий сонячний день символізує перемогу світлих сил над темними, добра над злом. Молодь перестрибуючи через багаття, спалює за собою все погане, що було минулої зими.

Поради астрологів на день сонцестояння

Астрологи радять у цей день загадати найзаповітніше бажання. Вони також вважають, що найдовший день в році по-різному впливає на знаки зодіаку.

Так, особливо вдалим 21 червня обіцяє бути для представників вогняних знаків, яких оберігає Сонце. Це — Леви, Овни, Стрільці. Астрономи також вважають день літнього сонцестояння містичним.

На думку фахівців, на сонцеворот дуже сильно реагує і природа. До цього дня, як правило, всі рослини намагаються досягти максимуму в зростанні, а після літнього сонцестояння вже користуються накопиченими силами.

Прикмети на день літнього сонцестояння

1. Дощ в літнє сонцестояння – неврожай і бідний рік.

2. Вранці багато роси – до багатого врожаю.

3. Вода, яку набрали вранці 21 червня, вважається цілющою.

4. Багато зірок на небі 21 червня – до хорошого урожаю грибів.

5. Якщо зустріти світанок в цей день, весь рік будете здоровим і щасливим.

6. На день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною.

7. На день сонцестояння потрібно зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці будинку. Так будинок минуть всі біди і хвороби.