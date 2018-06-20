Любителька Росії Ані Лорак привезла доньку до України (фото)
15:48, 20 червня 2018Суспільство
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Ймовірно, фото було зроблено в квартирі Ані Лорак в Києві.
Ані Лорак в Україні / фото instagram.com/anilorak
Співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, привезла доньку Софію до України.
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Про це свідчить фото в Instagram зірки з геолокацією "Україна". На знімку, ймовірно зробленому в Києві, донька артистки стоїть на широкому підвіконні в гарному святковому вбранні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в Ані Лорак є квартира в українській столиці вартістю 32 млн грн.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, доньці української співачки Ані Лорак Софії виповнилося 7 років. День її народження артистка вирішила відзначити в Греції.
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