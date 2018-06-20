Любителька Росії Ані Лорак привезла доньку до України (фото)

Ймовірно, фото було зроблено в квартирі Ані Лорак в Києві.

Співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, привезла доньку Софію до України.

Читайте також"Якась замучена": Ані Лорак розкритикували через нове фото

Про це свідчить фото в Instagram зірки з геолокацією "Україна". На знімку, ймовірно зробленому в Києві, донька артистки стоїть на широкому підвіконні в гарному святковому вбранні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Ані Лорак є квартира в українській столиці вартістю 32 млн грн.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, доньці української співачки Ані Лорак Софії виповнилося 7 років. День її народження артистка вирішила відзначити в Греції.