Поліція відкрила ще одне провадження за фактом сутичок під Радою

Справу відкрито стосовно мешканця Кіровоградщини, який чинив опір правоохоронцям.

За фактом сутичок під Верховною Радою, які відбулися 19 червня, поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Києва, справу відкрито стосовно мешканця Кіровоградщини, який чинив опір правоохоронцям.

"Також затримали 49-річного уродженця Кіровоградщини, котрий чинив опір поліцейським, які забезпечували правопорядок під час вчорашньої масової акції на вулиці Грушевського", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) Кримінального кодексу України чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня, біля центрального входу до будівлі Верховної Ради розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції. Між мітингувальниками та правоохоронцями відбулась колотнеча.

Під час сутичок під Верховною Радою поліція затримала одного з мітингувальників, який напав на правоохоронця.Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу (нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції).

Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу, повідомили у поліції.